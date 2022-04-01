В Украине возобновили работу фармацевтических заводов, - министр Ляшко

Благодаря совместным усилиям фармпроизводителей и Министерства здравоохранения Украины удалось оперативно возобновить работу отечественных фармзаводов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает «Интерфакс-Украина».

- Фармотрасль, как и большинство отраслей, в первые дни впала в панику, но и Минздрав, и команды фармацевтических заводов сработали, и уже на третий день мы перезапустили заводы и возобновили производство. Все, что нужно со стороны Минздрава, сделано – где нагонка, где диалог, где изменение регулятора, - сказал министр.

Ляшко отметил, что «фармотрасль реально заработала, даже те заводы, которые были под обстрелами и частично разрушены».

- Мы нашли механизм, позволивший им начать работать и выпускать свою продукцию на линиях других заводов без большого бюрократического согласования переноса этого производства, - сказал он.

Кроме того, Ляшко сообщил, что Минздраву и операторам рынка удалось восстановить логистику поставок лекарственных средств.