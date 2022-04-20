В Украине автоматически переназначат субсидии на оплату коммунальных услуг

Кабинет министров Украины принял решение, что автоматически произойдет переназначение субсидий на неотапливаемый период с мая текущего года для всех получателей субсидии в отопительном периоде 2021/22 годов.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Автоматическое переназначение коснется и регионов, где органы социальной защиты не работают из-за активных боевых действий или временной оккупации.

- Должны продолжить получать субсидии люди из городов и сел, где идут активные боевые действия, даже в тех случаях, когда там не работают органы социальной защиты. Для того, чтобы начислить им субсидии с центрального уровня, мы наработали специальный механизм расчета размеров субсидий и льгот для таких получателей. И, конечно, в современных условиях все переназначения должны происходить автоматически, чтобы человеку не нужно было идти лишний раз в органы социальной защиты, - прокомментировала министр Марина Лазебная.

Переназначение будет осуществляться на основании информации, имеющейся в органах социальной защиты населения, с обновлением данных о доходах лиц от ПФУ и ГНС.