Германия до конца года откажется от нефти с россии

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия в два этапа откажется от поставок нефти из россии.

Об этом сообщает Reuters.

Она «недвусмысленно» подтвердила, что в планах Берлина полный отказ от импорта российских энергоресурсов.

«К лету мы вдвое сократим импорт нефти, а к концу года выйдет на ноль. Затем в рамках общей европейской дорожной карты пойдет газ, потому что наш общий уход – полный уход Евросоюза от поставок энергоресурсов из россии», – сказала Бербок.

Напомним, Макрон заявил, что выступает за эмбарго на российские нефть и газ.