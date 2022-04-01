Дания согласилась возглавить восстановление Николаева после войны

Мэтте Фредериксен Дания согласилась возглавить процесс долгосрочного восстановления Николаева.

Об этом сообщила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, передает «Интерфакс-Украина».

- Мы также хотели бы сделать инвестиции в долгосрочное восстановление Украины. Когда вы обращались к датскому парламенту, Президент Зеленский, вы попросили Данию возглавить восстановление Николаева. Сегодня мы ответили на эту просьбу «да», и мы с нетерпением ждем этого сотрудничества с вами и другими международными партнерами, - сказала Фредериксен на брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Также Дания выделит около $90 миллионов на оружие для Украины.