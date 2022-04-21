Следующий отопительный сезон Украина пройдет без российских энергоносителей, - министр

Отопительный сезон 2022/2023 годов Украина пройдет без каких-либо российских энергоносителей.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет «Экономическая правда».

Он отметил, что в этом отопительном сезоне Украина уже диверсифицировала поставки угля.

«На следующий сезон будем отрабатывать логистику уже в плановом режиме. Кроме того, вместе с нашими западными партнерами разрабатываем механизмы диверсификации источников и поставок энергоносителей в Европу», – добавил министр.

Глава Минэнерго также напомнил о готовности НАЭК «Энергоатом» полностью отказаться от российского ядерного топлива. Одним из способов избавиться от энергетической зависимости от России также станет экспорт украинской электроэнергии в европейские страны.