Горно-металлургическая отрасль Украины столкнулась с нехваткой оборотных средств из-за не возмещения НДС экспортерам

Об этом у себя в Facebook сообщил Александр Каленков, президент ОП «Укрметаллургпром».

Горно-металлургическая отрасль столкнулась с нехваткой оборотных средств, что связано с отсутствием возмещения НДС экспортерам, и мешает развивать бизнес-активность в условиях военного положения в стране.

«Дело в том, что с 1 марта государство прекратило возмещение НДС экспортерам, в том числе металлургам и горнякам. Речь идет о более чем 10 млрд грн по всей отрасли», – напомнил Александр Каленков.

Таким образом, предприятия фактически не имеют доступа к 20% своих оборотных средств, в то время как контрагенты требуют полной предоплаты с учетом военного положения в стране.

«Как следствие, бизнес вынужден сокращать объемы закупок, а значит, увеличение производства и экспорта значительно усложняется. Но несмотря на это, работающие (и временно неработающие также) предприятия ГМК сейчас делают все возможное для сохранения рабочих мест и своевременной выплаты зарплаты своим сотрудникам», – пояснил президент ОП «Укрметаллургпром».

Он напомнил, что с первых дней российского вторжения в Украину предприятия ГМК оказывают финансовую и материальную поддержку ВСУ, организуют эвакуацию населения, закупают и осуществляют доставку гуманитарной помощи во все пострадавшие от войны регионы, предоставляют и заправляют транспорт для медиков и спасателей, закупают медикаменты и др.

«В случае возобновления производства и увеличения экспорта продукции металлурги и горняки смогут оказывать нашим воинам и населению еще больше помощи, а Украина получит больше налогов и валютных поступлений, необходимых для восстановления экономики и нашей победы над российским агрессором», – подчеркнул глава отраслевой ассоциации.

Напомним, что ранее Ахметов заявил, что его компания сыграет ключевую роль в восстановлении украинского Мариуполя