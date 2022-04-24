Правительство выделило 2,6 миллиарда гривен на помощь переселенцам - средства получат более 450 тысяч украинцев

В течение апреля на выплату помощи на проживание Минсоцполитики направило в Ощадбанк около 2,6 миллиардов гривен. За счет этих средств помощь получат более 451 тысячи внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Ощадбанк перечисляет средства на счета людей в украинских банках, которые получатели помощи указали в заявлениях на выплаты", - говорится в сообщении.

До конца апреля предусмотрено дальнейшее перечисление средств на выплату пособия на проживание с учетом того, что процесс регистрации внутренне перемещенных лиц продолжается, а также того, что правительство продлил до конца апреля срок подачи заявлений на получение помощи, в соответствии с которыми пособие будет выплачиваться с марта.

Как известно, в соответствии с решением Правительства помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены на каждое внутри перемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен; для других лиц – 2 000 гривен.

Напомним, что статус внутри перемещенного лица и финпомощь теперь можно получить через «Дію».