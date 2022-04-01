Украина национализирует российский танкер и два белорусских судна, конфискованные на Одесщине

В Одесской области ГБР обнаружило и конфисковало российский танкер и два белорусских судна, теперь корабли должны национализировать.

Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

Белорусское судно «Надежда» и сухогруз был обнаружен в Измаильском порту. А в акватории Черноморска правоохранители обнаружили российский танкер «Волганефть-268». Его владельцы пытались скрыть танкер на Ильичевском судоремонтном заводе и сменили прописку корабля с россии на Замбию.

Корабли передали на хранение в Администрацию морских портов Украины. А документы, инициирующие национализацию российского и белорусского судов, ГБР подало в Одесский ОВД.

Напомним, как из порта Одесщины 10 российских судов пытались выйти под чужими флагами – их планируют национализировать для нужд Украины.