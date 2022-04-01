Николаевцам рассказали, сколько нужно будет заплатить за воду в апреле, учитывая, что город более двух недель без централизованного водоснабжения

В связи с тем, что в Николаеве не работает централизованное водоснабжение более двух недель, горожанам нужно будет заплатить за потребленное количество кубометров до 12 апреля.

Об этом сообщили в КП "Николаевводоканал"

"Сколько в апреле платить за воду?" – уверены, что такой вопрос возникал у большинства горожан. Держите разъяснение: - необходимо будет оплатить количество кубометров, которые вы потратили и дополнительно за абонентское обслуживание; - горожане, у которых не установлен прибор учета воды, до 12 апреля начисления будут произведены по норме водопотребления и необходимо также оплатить абонентское обслуживание", - сообщили на предприятии.

Также отмечается, что плата за абонентское обслуживание разная и начисляется на один лицевой счет:

– 35 грн. 19 коп., если есть только централизованное водоснабжение (при наличии узла коммерческого учета); – 19 грн. 04 коп., если есть только централизованное водоснабжение (при отсутствии узла коммерческого учета); – 19 грн. 04 коп., если есть только централизованный водоотвод.

Передать показы счетчика и оплатить можно в личном кабинете на официальной странице предприятия https://bit.ly/3OAsvSh, а также с помощью viber-бота.

Как известно, вода в городе исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод к Николаеву в месте, к которому доступа сейчас нет.

В свою очередь, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ситуация с подачей воды решится в Николаеве за несколько дней – либо подачу восстановят, либо будет подвоз. Также мэр Сенкевич рассказал о подготовке скважин в Николаеве – часть уже открыли, над остальными работают.

Также мэр отметил, что вопрос находится на контроле у Офиса Президента.

Позже Сенкевич рассказал о трех вариантах восстановления водоснабжения в Николаеве - один из них тайный.

22 апреля Сенкевич сообщил, что ремонт трубы водопровода не смогли начать из-за обстрелов.