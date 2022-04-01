Норвегия обещает 400 миллионов крон в фонд оружия для Украины

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере обещает 400 миллионов норвежских крон в фонд оружия для Украины и говорит, что правительство также рассматривает возможность пожертвования более тяжелого оружия.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Аftenposten .

Во вторник премьер-министр встретился в Стортинге, чтобы сообщить о войне в Украине. Там он дал понять, что Норвегия будет продолжать помогать украинским войскам.

В то же время Стере уточнил денежный вклад, который правительство объявило в британский фонд оружия для Украины.

"Мы предложим выделить 400 миллионов норвежских крон на возглавляемый Великобританией механизм закупки вооружения и военной техники для Украины", - сказал Стере.

В гривнах это 1,3 млрд. гривен. В будущем украинским силам понадобится больше оружия, чтобы противостоять атакам на востоке и юге. Им понадобятся более тяжелые и более совершенные системы оружия. Норвегия вносит свой вклад, сказал Стере.

«Мы тесно сотрудничаем с Украиной и союзниками, чтобы обеспечить хорошую координацию поставок оружия. На постоянной основе рассматриваем вопрос о дальнейших прямых пожертвованиях более тяжелого вооружения из Норвегии в Украину» , - сказал Стере.

Министр ничего не сказал о том, какое оружие Норвегия может снабжать в будущем. Но несколько поставок уже осуществлено.