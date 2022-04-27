Помощь в размере 6,5 тысячи гривен от государства по программе «еПоддержка» получило примерно 3,6 миллиона украинцев.

Об этом сообщил 26 апреля в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

«В рамках программы «є Підтримка» государство уже выплатило пособие в размере 6,5 тыс. грн для 3,6 млн украинцев. На эту программу мы направили более 23 млрд грн, однако часть людей, которые оказывались на помощь в последние дни, пока не получили свои выплаты», – написал он.

Шмигаль отметил, что 26 апреля на заседании Кабинета Министров Украины было принято решение о выделении дополнительных 2 млрд грн в рассрочку еще более 300 тыс. граждан.