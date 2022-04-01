Австрия согласилась платить рф за газ в рублях, а в Венгрии рассказали детали, как будут проводить платежи

Австрия и австрийская нефтегазовая компания OMV приняли условия оплаты российского газа в рублях, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Об этом пишет российская служба BBC.

Нехаммер сообщил, что президент россии владимир путин заверил в безопасности поставок.

Ранее аналогичные условия оплаты российского газа приняли Сербия и Венгрия.

В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна рассчитывает по-прежнему получать российский газ, несмотря прекращение «Газпромом» поставок в Болгарию. Об этом он написал в Facebook.

Сиярто заявил, что по информации «Газпрома» транспортировка через Болгарию в Сербию или Венгрию является независимой. «Газпром» имеет контракты с различными болгарскими компаниями на поставку газа в Болгарию и на транзит. Он напомнил, что «Газпром» требует другой способ оплаты: компания «Газпром экспорт» запрашивает цену на газ в рублях.

- Однако найдено решение, позволяющее перевести цену на газ в евро на наш счет в евро в Газпромбанке, который будет конвертирован в рубли Газпромбанком и который будет передан в Газпром экспорт, - сказал он.

Тем самым он практически подтвердил свое заявление от 11 апреля о том, что венгерская госкомпания будет таким образом оплачивать импорт российского газа, проигнорировав, таким образом, последнее предупреждение и рекомендацию Брюсселя.

Кроме того, возможность оплаты газа в рублях обсуждается в Германии - в немецком энергетическом концерне Uniper заявили, что допускают такой вариант и обсуждает его с властями Германии, следующий платеж у компании в конце мая.

Напомним, Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что Польша больше не намерена покупать газ в России.