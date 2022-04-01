Вынужденные переселенцы из Николаевщины смогут получить помощь от государства

Жители Николаевской области, вынужденные временно переехать из-за войны, могут получить финансовую помощь от государства.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Кабмин включил Николаевщину в список семи областей, которые могут получить финпомощь. В список вошли громады Херсонской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Помощь предусматривает ежемесячную выплату 2 тысяч гривен для взрослых и 3 тысяч гривен для людей с инвалидностью и детей.