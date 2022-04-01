Евросоюз на год снимет ограничения на экспорт украинских товаров, - Зеленский

Европейская комиссия согласилась убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

- Обговорил сегодня детали этого предложения с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Благодарен ей лично и всем нашим европейским друзьям за этот шаг. Именно сейчас это позволит нам сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство… Достаточный экспорт нашей продукции на европейские и глобальные рынки будет весомым антикризисным инструментом, - сказал Зеленский.

Также он заверил, что украинский экспорт поможет стабилизировать рынки, на которых рф пытается устроить хаос.