Байден инициировал выделение Украине $33 миллиардов военной и экономической помощи

Президент США Джо Байден направил запрос в Конгресс на дополнительные 33 миллиарда долларов финансирования для поддержки Украины.

Об этом сообщает «Новое время».

- Я только что подписал запрос в Конгресс с экономической и гуманитарной помощью, чтобы помочь Украине противостоять агрессии путина, - сказал он на брифинге.

Белый дом сообщает, что дополнительное финансирование будет составлять 33 миллиарда долларов. По данным «Washington Post», запрос Белого дома включает:

- военную помощь Украине в размере 20 миллиардов долларов; - экономическую помощь в размере 8,5 миллиарда долларов; - гуманитарную помощь в размере 3 миллиарда долларов; - другие средства.

СNN отмечает, что финансирование также поможет противостоять российской дезинформации и пропагандистским нарративам и поддержит независимые СМИ.