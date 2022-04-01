Байден инициировал выделение Украине $33 миллиардов военной и экономической помощи

Президент США Джо Байден направил запрос в Конгресс на дополнительные 33 миллиарда долларов финансирования для поддержки Украины.
Об этом сообщает «Новое время».
- Я только что подписал запрос в Конгресс с экономической и гуманитарной помощью, чтобы помочь Украине противостоять агрессии путина, - сказал он на брифинге.
Белый дом сообщает, что дополнительное финансирование будет составлять 33 миллиарда долларов. По данным «Washington Post», запрос Белого дома включает:
- военную помощь Украине в размере 20 миллиардов долларов;
- экономическую помощь в размере 8,5 миллиарда долларов;
- гуманитарную помощь в размере 3 миллиарда долларов;
- другие средства.
СNN отмечает, что финансирование также поможет противостоять российской дезинформации и пропагандистским нарративам и поддержит независимые СМИ.
- Стоимость этой борьбы недешева, но уступка агрессии обойдется дороже, если мы позволим ей произойти. Мы либо поддерживаем украинский народ, когда он защищает свою страну, либо стоим в стороне, пока россияне продолжают свои зверства в Украине, - сказал Байден.