Аграрии Николаевщины получили посевной материал от международной компании Bayer

Аграрии Николаевской области 28 апреля получили гуманитарную помощь в виде посевного материала кукурузы от международной компании Bayer.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Помощь передали при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и Николаевской областной военной администрации. По поручению начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, к организации распределения посевного материала привлечены Первомайская районная военная администрация и Первомайская районная общественная организация «Совет сельскохозяйственных товаропроизводителей».

Гуманитарная помощь направлена ​​на поддержку малых сельскохозяйственных товаропроизводителей, обрабатывающих до 500 гектаров земли. По указанным критериям было отобрано 120 аграриев, которым предоставлено 1172 посевные единицы, что в свою очередь позволит обеспечить посев на площади почти 1200 га.