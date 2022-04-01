Аграрии Николаевщины получили посевной материал от международной компании Bayer

Аграрии Николаевской области 28 апреля получили гуманитарную помощь в виде посевного материала кукурузы от международной компании Bayer.
Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
Помощь передали при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и Николаевской областной военной администрации. По поручению начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, к организации распределения посевного материала привлечены Первомайская районная военная администрация и Первомайская районная общественная организация «Совет сельскохозяйственных товаропроизводителей».
Гуманитарная помощь направлена на поддержку малых сельскохозяйственных товаропроизводителей, обрабатывающих до 500 гектаров земли. По указанным критериям было отобрано 120 аграриев, которым предоставлено 1172 посевные единицы, что в свою очередь позволит обеспечить посев на площади почти 1200 га.