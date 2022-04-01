Задолженность потребителей перед АО «Николаевгаз» растет!

С 24 февраля службы АО «Николаевгаз» переведены на усиленный режим дежурства в соответствии с требованиями военного времени.

Несмотря на все сложности, удалось оперативно осуществить закупку материалов и топлива, мастера аварийно – диспетчерской службы и эксплуатации работают в усиленном режиме, говорится в сообщении компании.

Ситуацию по условиям работы комментирует технический директор «Николаевгаза» Дмитрий Грийцай: «Хочется поблагодарить наших сотрудников, которые с первых дней войны находятся на рабочем месте. Некоторые мастера, слесари не покидали территорию компании по 12 суток и были готовы ехать на вызовы. Мы не знаем, что принесут нам новые сутки, куда попадут вражеские снаряды, но мы готовы ехать на вызов в любой момент. За это время нами устранены тысячи повреждений на сетях, восстановлено газоснабжение 21 тысячи потребителей, газифицирован объект аграрного сектора».

Мы продолжаем работать для наших потребителей, но уровень оплаты за транспортировку (распределение) газа имеет плохую тенденцию к снижению.

По состоянию на 20 апреля задолженность населения составила более 72 миллионов гривен.

Критическая инфраструктура, несмотря на обстоятельства, должна работать.

Мы просим наших потребителей поддержать работу компании и уплатить посильную сумму за транспортировку (распределение) газа.

Материал для публикации предоставлен АО «Николаевгаз» и размещен на договорных условиях