Binance заблокировал криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников

Крупнейшая криптобиржа Binance заблокировала криптовалютные аккаунты родственников высокопоставленных чиновников россии.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины, Михаил Федоров.
В список попали три человека:
- Полина Ковалева, падчерица министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова;
- Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова;
- Кирилл Малофеев, сын магната Константина Малофеева, находящегося под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связанного с похищением биткоинов с биржи WEX.
Напомним, что ранее Binance отключила подсанкционные российские банки.