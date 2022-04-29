Binance заблокировал криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников

Крупнейшая криптобиржа Binance заблокировала криптовалютные аккаунты родственников высокопоставленных чиновников россии.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины, Михаил Федоров.

В список попали три человека:

- Полина Ковалева, падчерица министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова;

- Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова;

- Кирилл Малофеев, сын магната Константина Малофеева, находящегося под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связанного с похищением биткоинов с биржи WEX.