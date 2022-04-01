Румыния помогает Украине с экспортом зерна – уже загрузили первое судно

В румынском порту Констанца погрузили 71 тысячу тонн украинской кукурузы на судно Unity N под флагом Маршалловых Островов. Это первое судно класса панамакс с украинским зерном, которое выйдет в море после начала войны.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на Reuters.

- Поддержать экспорт украинского зерна означает предотвратить колоссальную волну мирового голода, - заявил руководитель портового оператора Comvex Виорел Панайт.

Морские порты Украины заблокированы Россией, поэтому Украина, четвертый по величине экспортер зерна, вынуждена вывозить его через западную границу или через маленькие дунайские порты в Румынию.

В настоящее время в Констанцу отправлено около 80 тысяч тонн украинского зерна и еще 80 тысяч тонн в пути. Через Румынию также экспортируется другое сырье из Украины. На этой неделе в порту погрузили около 35 тысяч тонн железной руды. Второе судно будет загружено ориентировочно 15 мая.

Другие европейские порты тоже готовы грузить украинское зерно. Клайпедский порт в Литве, например, готов к перевалке 8-9 миллионов тонн украинской сельскохозяйственной продукции в случае решения проблем железнодорожной логистики. Литва и Украина используют «советский» стандарт ж/д пути, тогда как Польша – европейский.