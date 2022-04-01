ПриватБанк перенес свой дата-центр в Евросоюз – с этим и были связаны перебои на выходных

ПриватБанк перенес свой дата-центр в Евросоюз, опасаясь угрозы физического уничтожения дата-центров банка в Киеве и Днепре.

Об этом рассказал член наблюдательного совета банка Роман Сульжик, пишет «Forbes».

ПриватБанк работал над проектом переноса данных своих клиентов на территорию Евросоюза последние 45 дней, сказал Сульжик. Именно с этим были связаны перебои в работе сервисов банка в последние недели, хотя банк не говорил об этом публично.

- Сейчас Приват полностью работает из Европы, – сказал Сульжик.

В начале марта, напомнил он, Национальный банк разрешил банкам хранить клиентские данные за пределами страны. Как отметил заместитель главы НБУ Ярослав Матузко, банки давно поднимали вопрос более глубокого использования облачных технологий.

- Теперь банки не зависят от критической инфраструктуры внутри страны, - сказал он.

Из-за военных действий, по данным Нацбанка, в Украине не работает почти треть отделений банков.