В Кабмине обещают, что дефицита горючего на АЗС не будет, но цена на топливо вырастет

На этой неделе в отдельных регионах Украины образовался временный ощутимый дефицит горючего на АЗС. В течение недели дефицит планируют ликвидировать.
Об этом сообщила вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.
В течение последних трех недель враг наносил удары по топливной инфраструктуре Украины. В частности, уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, являвшийся основным производителем горючего в Украине, а также ряд крупных нефтебаз.
«Цель страны-агрессора россии – остановить экономику Украины из-за искусственного создания дефицита топлива. Правительство с начала войны через Минэнерго и Минэкономики ежедневно сотрудничает с операторами рынка для обеспечения населения нефтепродуктами».
«В течение следующих 7 дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы. И сейчас мы решаем вопрос их завоза на территорию Украины. Данная ситуация приведет к незначительному удорожанию нефтепродуктов – это связано, в первую очередь, с большей ценой логистики из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта», - сообщила Свириденко.