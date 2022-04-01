В Кабмине обещают, что дефицита горючего на АЗС не будет, но цена на топливо вырастет

На этой неделе в отдельных регионах Украины образовался временный ощутимый дефицит горючего на АЗС. В течение недели дефицит планируют ликвидировать.

Об этом сообщила вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

В течение последних трех недель враг наносил удары по топливной инфраструктуре Украины. В частности, уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, являвшийся основным производителем горючего в Украине, а также ряд крупных нефтебаз.

«Цель страны-агрессора россии – остановить экономику Украины из-за искусственного создания дефицита топлива. Правительство с начала войны через Минэнерго и Минэкономики ежедневно сотрудничает с операторами рынка для обеспечения населения нефтепродуктами».