Цена на газ для бытовых пользователей останется на уровне 8 гривен, - Шмыгаль

Цена на газ для граждан и критически важных предприятий в Украине останется без изменений.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Николаевская ОВА.

- Сегодня принимаем решение о том, что цены на газ для людей остаются без изменений. Никакого повышения. 8 гривен за кубометр, как и было. Льготная цена будет действовать и для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства, - подчеркнул премьер.

Отдельным решением правительство также рекомендует местным органам власти и коммунальным предприятиям на время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать тарифы на коммунальные услуги.