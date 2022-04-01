«Мы не дадим себя шантажировать!»: Министр финансов Германии ответил путину на требование платить за газ в рублях

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30.04.2022 16:14

Министр финансов Германии Кристиан Линднер подтвердил, что Германия не будет платить за российский газ в рублях.

Об этом он написал в Twitter.

«Обращаясь к Путину, я очень четко говорю: мы не дадим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Очевидно, что мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России», - написал он.

В интервью Funke Линднер уточнил, что Германия не перейдет на оплату в рублях даже при «экстренном» развитии ситуации.

Напомним, ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что Польша больше не намерена покупать газ в России.

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