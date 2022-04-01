«Мы не дадим себя шантажировать!»: Министр финансов Германии ответил путину на требование платить за газ в рублях

Министр финансов Германии Кристиан Линднер подтвердил, что Германия не будет платить за российский газ в рублях.

Об этом он написал в Twitter.

«Обращаясь к Путину, я очень четко говорю: мы не дадим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Очевидно, что мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России», - написал он.

An #Putin gerichtet, sage ich ganz deutlich: Wir lassen uns nicht erpressen! Auch künftig werden wir russisches Gas nicht in #Rubel bezahlen. Klar ist: Wir unternehmen alles, um schnellstmöglich unabhängig von Russland zu werden. Mehr dazu in meinem Interview mit @FunkeBerlin. CL https://t.co/7jo5RQgoIo — Christian Lindner (@c_lindner) April 30, 2022

В интервью Funke Линднер уточнил, что Германия не перейдет на оплату в рублях даже при «экстренном» развитии ситуации.

Напомним, ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что Польша больше не намерена покупать газ в России.