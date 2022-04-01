Нардеп Гайду призвал членов ГУАМ помочь Николаеву в решении экономических проблем

Народный депутат Александр Гайду во время онлайн-заседания Организации по демократии и экономическом развитии – ГУАМ – попросил международных партнеров помочь Николаеву с решением экономических проблем.

Об этом Гайду сообщил на своей странице в Facebook.

Нардеп от метил, что война в Украине – главный вопрос, стоящий сегодня на повестке дня всего мира и и именно этот вопрос являлся главной темой заседания Организации.

«Как народный депутат Украины от прифронтового округа, рассказал о реальной ситуации в Николаеве и области. Российские войска постоянно обстреливают наше мирное население, убивают наших детей, наращивают силы и в который раз безуспешно пытаются захватить Николаев! Российские военные занимаются настоящим фашизмом!! Более того, оккупанты пытаются создать в Николаеве гуманитарную катастрофу. Они повредили водопровод «Днепр – Николаев», из-за чего город уже несколько недель без воды. Поставка топлива в город также затруднена. Попросил страны-члены ГУАМ о помощи в вопросе организации логистики. Николаев – один из крупнейших портовых городов Украины и сегодня наши порты, фактически, находятся в блокаде. Поэтому нам как никогда требуется поддержка наших международных партнеров. Уверен, что при их поддержке мы найдем решение этого вопроса. Мы не дадим миру забыть о войне в Украине!! Мы будем сражаться за нашу свободу и за наше будущее! Мы обязательно победим!» – отметил народный депутат.