Украина получила грантовую помощь в полмиллиарда евро

Украина получила финансовую помощь от США, Норвегии и Австрии – 495 миллионов евро.

Об этом сообщил в Facebook министр финансов Сергей Марченко.

«В Государственный бюджет Украины поступила очередная часть грантовых средств от доноров Всемирного Банка, в рамках Программы Второй ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления Украины. А именно, грант в размере 495 миллионов евро. Это средства от США, Норвегии и Австрии. В ближайшее время готовится привлечение очередной грантовой поддержки от США в объеме 500 миллионов долларов», - сообщил Марченко.