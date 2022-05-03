Инфляция в Украине в апреле составила почти 16%

Глава Национального банка Кирилл Шевченко сообщил, что инфляция в Украине в апреле ускорилась почти до 16%.

Об этом идет речь в его колонке на НВ Бизнес.

«В апреле инфляция составила 15,9%, а в конце года она может превысить 20%. Это значительный уровень роста цен, но контролируемый. И такие показатели несопоставимы с 2015 годом, когда в отдельные месяцы инфляция достигала 60%», – написал Шевченко.

Он заявил, что НБУ имеет значительный опыт борьбы с инфляцией, но рыночные механизмы в условиях войны оказывают ограниченное влияние.

«Но как только заработают каналы монетарной трансмиссии и снизится неопределенность, мы вернемся к режиму инфляционного таргетирования, который в свое время помог преодолеть ту же инфляцию в 60%», – заявил Шевченко.

После этого инфляция должна постепенно вернуться к целевому уровню 5%.

Напомним, в марте инфляция в Украине составила 13,7%, в феврале – 10,7%.