Корниенко пообещал, что ситуация с нехваткой топлива в Украине разрешится через несколько дней

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что в Украине через несколько дней уже не будет нехватки топлива.

Об этом шла речь на брифинге, сообщает пресс-служба Парламента.

По его словам, цены изменятся, однако возможность приобрести горючее для автотранспорта будет.

- Мы много работаем с Правительством и все видели решение, которое позволило перезапустить процесс дефицита топлива, — сказал Корниенко.

Он также отметил, что в начале военного положения в Украине приняли мощную налоговую и таможенную реформу.

- Освободили от таможенных пошлин большинство групп товаров, смогли дать такие условия, что часть бизнеса может работать фактически на едином налоге в 2%, - отметил Корниенко.