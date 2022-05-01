Корниенко пообещал, что ситуация с нехваткой топлива в Украине разрешится через несколько дней

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что в Украине через несколько дней уже не будет нехватки топлива.
Об этом шла речь на брифинге, сообщает пресс-служба Парламента.
По его словам, цены изменятся, однако возможность приобрести горючее для автотранспорта будет.
- Мы много работаем с Правительством и все видели решение, которое позволило перезапустить процесс дефицита топлива, — сказал Корниенко.
Он также отметил, что в начале военного положения в Украине приняли мощную налоговую и таможенную реформу.
- Освободили от таможенных пошлин большинство групп товаров, смогли дать такие условия, что часть бизнеса может работать фактически на едином налоге в 2%, - отметил Корниенко.
- Конечно, есть нюансы — крупному бизнесу на это труднее будет перейти, но для большинства бизнеса — эта система подходит. Нужно понимать, что эти процессы связаны с привлечением финансирования от наших партнеров. И Верховная Рада Украины в этом участвует, — подытожил первый заместитель главы ВР.