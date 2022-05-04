В Греции построят LNG-терминал, который снизит зависимость Европы от российского газа

В Греции официально дали старт проекту плавучего терминала по приему сжиженного природного газа (LNG) в городе Александруполисе.
Об этом сообщает «Лига.net».
Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2023 года, что сделает Грецию ведущим газовым хабом в регионе. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что этот терминал станет «новыми энергетическими воротами», которые позволят Европе и Балканам в частности снизить зависимость от поставок из России.
Соглашение о строительстве плавучего LNG-терминала вместе с Мицотакисом подписал болгарский премьер Кирилл Петков. Церемония состоялась в присутствии президента Европейского совета Шарля Мишеля, президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Северной Македонии Димитара Ковачевского, посла США в Греции Джеффри Пайетта.
- По его завершении мы быстро сможем избавиться от газа, поступающего из российских источников, и наши страны возьмут на себя общую роль на новой энергетической карте, - заявил Мицотакис.
У Греции уже есть один LNG-терминал на острове Ревитуса недалеко от Афин. Второй терминал у Александруполиса и еще один в районе Коринфа позволят увеличить общую мощность регазификации до 8,5 миллиардов кубометров в год.
- Греческие LNG-терминалы смогут обеспечить не только греческий рынок, но и заменить значительную часть поставки российского газа на Балканы. Недавний газовый шантаж со стороны Москвы делает сотрудничество [с соседними странами] не только необходимым, но, я бы сказал, неотложным. Греция является пионером и уже позаботилась о собственной национальной энергетической достаточности и, конечно, готова помогать соседним странам, таким как Болгария, - сказал премьер Греции.