В Греции построят LNG-терминал, который снизит зависимость Европы от российского газа

В Греции официально дали старт проекту плавучего терминала по приему сжиженного природного газа (LNG) в городе Александруполисе.

Об этом сообщает «Лига.net».

Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2023 года, что сделает Грецию ведущим газовым хабом в регионе. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что этот терминал станет «новыми энергетическими воротами», которые позволят Европе и Балканам в частности снизить зависимость от поставок из России.

Соглашение о строительстве плавучего LNG-терминала вместе с Мицотакисом подписал болгарский премьер Кирилл Петков. Церемония состоялась в присутствии президента Европейского совета Шарля Мишеля, президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Северной Македонии Димитара Ковачевского, посла США в Греции Джеффри Пайетта.

- По его завершении мы быстро сможем избавиться от газа, поступающего из российских источников, и наши страны возьмут на себя общую роль на новой энергетической карте, - заявил Мицотакис.

У Греции уже есть один LNG-терминал на острове Ревитуса недалеко от Афин. Второй терминал у Александруполиса и еще один в районе Коринфа позволят увеличить общую мощность регазификации до 8,5 миллиардов кубометров в год.