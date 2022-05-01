В Украину по «нулевой растаможке» ввезли более 29 тысяч автомобилей

Украинцы за время режима «нулевой растаможки» ввезли из заграницы 29 тысяч 195 машин.

Об этом сообщила в Facebook нардеп Алена Шкрум.

Более половины (16793) – это машины стоимостью до 100 тысяч гривен.

«То есть, машины за 1,5-3 тысячи долларов: недорогие, старые, идущие в большом количестве на нужды армии, терробороны или вместо потерянной машины для семьи», - пишет нардеп.

Далее 11406 машин стоимостью от 100 до 500 тысяч гривен. 760 авто – от 500 тысяч до 1 миллиона гривен, 196 машин – стоимостью от 1 до 2 миллионов, 40 очень дорогих и элитных машин – за 2-8,5 миллионов гривен.

Напомним, ранее Верховная Рада освободила от таможенных платежей все ввозимые в страну транспортные средства. Украинцев освободили от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины при растаможке автомобилей.