Потребителям «Николаевоблтеплоэнерго», которым начисляли оплату по средним показателям, провели перерасчет за февраль и март

Части потребителей ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» проведен перерасчет за февраль и март. Поэтому горожан просят проверить состояние расчетов и рассчитаться за услугу.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Отмечается, что отопительный сезон 2021-2022 годов стал настоящим испытанием как для специалистов предприятия, так и для абонентов. Однако ни ряд существенных изменений в законодательстве, ни война и ее ежедневные последствия, не помешали специалистам должным образом обеспечить жилье николаевцев теплом, своевременно провести распределение услуги по снабжению тепловой энергией и осуществить начисления.

«Информируем, что по домам с тепловыми счетчиками, где в результате военных действий своевременно не были получены отчетные сведения с показателями средства учета за февраль и март 2022 г., а начисления производились по средним показателям предыдущего отопительного периода, в апреле проведен перерасчет», - говорится в сообщении.

Поэтому абонентов призывают проверить состояние расчетов на конец отопительного сезона и по возможности рассчитаться за услугу.

«Предприятие выражает благодарность всем, кто, несмотря на войну, полностью или частично продолжает платить за услуги по снабжению тепловой энергией. Мы понимаем сложное материальное положение, в котором сейчас находится часть наших потребителей. Предприятию также не просто, но, несмотря на все преграды и материальные трудности, работы по подготовке к следующему отопительному сезону продолжаются. Призываем николаевцев и дальше, по мере возможностей, платить за теплоснабжение», - комментирует директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Также ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» для уменьшения нагрузки по оплате услуг теплоснабжения в следующем отопительном периоде предлагает всем желающим абонентам проводить предоплату в межотопительный сезон. Все средства будут зачислены на лицевой счет потребителя как предоплата на следующий отопительный сезон 2022-2023 гг.

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