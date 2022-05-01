Командир «Мрії» уверен, что восстановить уничтоженный самолет не получится, но можно сделать новый из недостроенной части его «сестры»

Восстановить легендарный самолет «Мрія», уничтоженный российскими оккупантами, невозможно, но есть шанс создать новый.

Об этом рассказал командир одного из трех экипажей самолета АН-225 Дмитрий Антонов в интервью Голосу Америки.

«Погибла практически половина самолета полностью. Основная часть, в которой летчики обитали, где мы жили, где проводили все свое время, это наша пилотская кабина - это все уничтожено. Крыло одно, и второе, я уже вижу тоже, силовые конструкции, которые основные - они главные детали, скорее всего они повреждены температурой и крыло уже использовать, ни левое полукрыло, ни правое полукрыло уже нельзя будет», - рассказывает Дмитрий Антонов.

По мнению Антонова, новый самолет можно сделать из недостроенной части «сестры Мрії», но проект требует значительных вложений - сумма колеблется от 800 миллионов до 3 миллиардов долларов.

«Конечно, если пытаться оценить экономическую целесообразность - это будет очень тяжело. Потому что под нее нужно найти соответствующий проект, похожий на запуск ракеты в космос. Но пока проекта, ради которого она будет воспроизводиться, нет. Я так думаю, что наверняка на начальном этапе все-таки «Мрія» не будет создаваться как коммерческий проект, а именно как символ. И символ не только Украины, а всего мира, символ - победы», - предполагает летчик.

Напомним, на заводе «Антонов» заявили, что восстановят легендарный самолет «Мрія», разрушенный оккупантами, но о сроках говорить пока рано.

Также сообщалось, что уволен гендиректор ГП «Антонов», которого винили в том, что он не спас самолет «Мрія» от уничтожения.