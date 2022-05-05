Центральный банк Эстонии выпустит монету, посвященную Украине - вырученные средства передадут украинскому Нацбанку

Центральный банк Эстонии показал дизайн 2-евровой монеты, которая посвящена Украине.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Дизайн монеты, созданной студенткой из Харькова Дарьей титовой, уже утвержден наблюдательным советом банка.

Это рекордно быстрая разработка новой монеты – обычно процесс длится полтора года и больше.

«Мы хотели, чтобы монета, посвященная Украине и свободе, появилась как можно быстрее и чтобы дизайн разработал кто-то из украинцев. Молодые украинские студенты, профессор Ивар Сакк и Эстонская академия искусств помогли нам реализовать этот замысел», - отметил руководитель Банка Эстонии Мадис Мюллер.

Также это первый случай, когда в дизайне эстонской монеты использован иностранный текст – «Слава Украине», но латинскими буквами.

Монета должна поступить в обращение ближе к концу 2022 года, но уже с лета будет в продаже в монетных карточках, которых изготовят 40 тысяч. Цену определят перед выпуском в продажу. Вырученные средства Банк Эстонии передаст украинскому Нацбанку. В общей сложности планируют выпустить 2 миллиона таких монет.

Напомним, что ранее в Белом доме презентовали две памятные монеты, посвященные Зеленскому и его историческому обращению к Конгрессу.