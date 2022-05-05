В Украине арестовали 33 тысячи тонн удобрений из рф и Беларуси стоимостью 650 миллионов гривен

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05.05.2022 23:43

Офис Генерального прокурора Украины обеспечил наложение ареста на 33 тысячи тонн минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям из рф и Беларуси.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Имущество арестовали в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

«Минудобрения – калий хлорид были ввезены на территорию Украины в нарушение таможенного законодательства. Их ориентировочная стоимость составляет 650 миллионов гривен. Решается вопрос о конфискации арестованного имущества в доход государства», - говорится в сообщении.

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