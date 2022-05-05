В Украине арестовали 33 тысячи тонн удобрений из рф и Беларуси стоимостью 650 миллионов гривен

Офис Генерального прокурора Украины обеспечил наложение ареста на 33 тысячи тонн минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям из рф и Беларуси.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Имущество арестовали в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.