В Украине не будут поднимать тарифы на коммунальные услуги, - глава комитета ВР

В Украине не намерены поднимать тарифы на коммунальные услуги.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, передает «Интерфакс-Украина».

- На сегодняшний день не планируется изменение никаких коммунальных тарифов. (…) Таких процессов нет и такие вопросы не поднимаются, - сказал он.

При этом Герус подчеркнул, что вопросом №1 остается платежная дисциплина потребителей, по крайней мере тех, кто может оплачивать текущие тарифы.