В Украине не будут поднимать тарифы на коммунальные услуги, - глава комитета ВР

В Украине не намерены поднимать тарифы на коммунальные услуги.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, передает «Интерфакс-Украина».
- На сегодняшний день не планируется изменение никаких коммунальных тарифов. (…) Таких процессов нет и такие вопросы не поднимаются, - сказал он.
При этом Герус подчеркнул, что вопросом №1 остается платежная дисциплина потребителей, по крайней мере тех, кто может оплачивать текущие тарифы.
- Очень важно, чтобы они отдавали себе отчет в ответственности, насколько нужно для Украины стабильное функционирование энергетического сектора. Это и наличие энергоресурсов, и деньги на ремонты и строительство инфраструктуры, электрических и газовых сетей. Это наш общий вклад, который может внести каждый гражданин, - отметил глава комитета.