Международная донорская конференция собрала $6,5 миллиардов для Украины

Международная донорская конференция, посвященная сбору средств для Украины, пострадавшей от войны, собрала $6,5 миллиарда.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая с заключительным словом на конференции, пишет «Украинская правда».

- Спасибо за все взносы, я только что получил окончательную цифру. Я очень рад объявить, что все мы смогли мобилизовать $6,5 миллиарда, - сказал он.

Моравецкий отметил, что Польша дополнительно выделит 100 миллионов евро гуманитарной помощи. Он также подчеркнул необходимость ужесточения санкций против России.

- Полное эмбарго на российские газ и нефть необходимо. И мы должны обеспечить конфискацию российских активов и федеральных резервов. Больше не может быть никаких табу. Средства должны быть направлены на восстановление Украины, - сказал польский премьер.

Кроме того, Европейский Союз готов выделить 200 миллионов евро в поддержку украинцев, которые из-за войны переехали в другие города и регионы.