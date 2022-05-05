Украинские предприниматели получат 6500 гривен за трудоустроенных переселенцев

На портале «Дія» появилась новая услуга - предприниматели получают 6500 гривен за трудоустроенных внутриперемещенных лиц.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, Михаил Федоров.

«Многие остались без работы и дома и вынужденно переехали в другие области Украины. Теперь, когда нанимаете на работу украинца, получившего справку ВПЛ, вы можете получить денежную компенсацию 6500 гривен за первый и второй месяц работы человека», - написал Федоров.

Для того, чтобы получит компенсацию не обходимо заполнить заявку в «Дія», подпишите КЭПом, после чего заявление будет отправлено в Государственный центр занятости.

Критерии, по которым начисляется компенсация предпринимателю:

- Трудоустроили ВПЛ после 24.02.22, при условии, что переселенец получил справку тоже после 24 февраля; - Выплачивали им зарплату не меньше минимальной; - Уплачивали единый взнос на общеобязательное социальное страхование; - Подавали налоговую отчетность за 4 квартал 2021 г.

Напомним, что в «Дії» появится возможность зарегистрироваться безработным и оформить пособие.