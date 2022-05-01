«Прометей» продолжает держать оборону, помогая армии и населению Николаевской области

ГК «Прометей» сообщила о подготовке к отправке нового транша гуманитарной помощи региональным подразделениям ТрО и ВСУ. Расходы на соответствующий гуманитарный проект составили более 0,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Таким образом, общий бюджет на поддержку Вооруженных Сил и гуманитарную помощь населению возрос до уровня 3,5 миллионов гривен.

В компании отметили, что держат намеченный график и бюджеты финансовой поддержки армии и населения региона.

«Объемы проделанной работы в этом направлении за последние 2 месяца являются свидетельством того, что наша команда ни на минуту не сомневается в победе нашей страны. Мы перестроились под новые реалии и все подразделения Группы Компаний работают для достижения общих целей и задач», - рассказали в «Прометее».

В компании уточнили, что на фоне продолжающейся войны с Россией, компания сконцентрирована на гуманитарных и бизнес направлениях, таких как:

• оперативная помощь населению города Николаева гуманитарной помощью;

• поддержка продовольственной безопасности и обеспечение производственного цикла: выполнение графиков посевной несмотря на риск массированных обстрелов российских оккупантов;

• предоставление элеваторным дивизионом полного комплекса необходимых услуг фермерам на тех территориях, где это возможно;

• волонтерский фронт консолидировал усилия для обеспечения поставок гуманитарных грузов в адрес ВСУ и ТрО (помощь военным подразделениям Николаевского региона амуницией, провизией, одеждой, медикаментами и другими необходимыми вещами);

• сохранение работоспособности всех подразделений компании и их рабочих мест, возобновление работы региональных офисов.

«Мы искренне верим, что война скоро закончится и закончится нашей победой. В это трудное и бурное время, бизнес должен быть поддержкой армии и населению, пострадавшему от военных действий. Мы и дальше намерены реализовывать наши гуманитарные проекты, как в военное время, так и после, оказывая необходимую помощь регионам присутствия для их восстановления», - прокомментировали в пресс-службе ГК «Прометей».

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