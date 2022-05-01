В Украине с начала вторжения рф задержали 750 возможных диверсантов, - Нацполиция

В Украине с начала полномасштабной войны против рф Национальная полиция задержала более 750 вероятных диверсантов.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Также полиция расследует более 480 уголовных производств за коллаборационную деятельность, более 70 человек уже получили уведомление о подозрении.

Всего за 10 недель войны россии против Украины следователи Нацполиции начали более 10 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

За время полномасштабного вторжения россии Нацполиция получила и проработала около 1,9 миллиона сообщений граждан. Количество заявлений об уголовных преступлениях уменьшилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По обращениям граждан зарегистрировано чуть более 36 тысяч преступлений. В фокусе внимания полиции имущественные преступления – их зафиксировано более 6500, из них более 5900 – воровство.