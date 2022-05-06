Автозаправкам разрешили поднять стоимость топлива

Министерство экономики Украины вечером 5 мая обновило среднюю стоимость бензина и дизельного топлива, на основании которой определяется максимальная цена на АЗС.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

По новым расчетам стоимость бензина, составляет 31,19 гривны за литр, и 35,63 гривны для дизеля. Сучетом торговой наценки АЗС могут продавать бензин по 37,69 гривны /литр, а дизель – 42,63 гривны /литр.

Стоимость премиального бензина не ограничивается, если на заправке продается также обычный бензин. В противном случае премиальные марки горючего можно продавать с пятипроцентной надбавкой к цене «обычного», то есть около 39,5 гривны /литр – бензин и 44,8 гривны /литр – дизтопливо.

Как известно, в Украине возник дефицит горючего для гражданского рынка после того, как россия нанесла ракетные удары по Кременчугскому НПЗ и 15 нефтебазам в разных регионах Украины.