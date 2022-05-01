Мэрия Николаева собирает данные о владельцах скважин – готовят компенсацию за помощь с водой

В Николаеве городская власть собирает информацию о владельцах скважин, которые бесплатно раздавали воду людям. Для этих горожан разрабатывают механизм компенсации.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

«Друзья, владельцы скважин, которые делятся водой с жителями города. Подготовил для вас электронную форму: https://forms.gle/4U4X4VomLXTnPZ44A Заполните ее, пожалуйста! Мы разрабатываем механизм компенсации за израсходованную электроэнергию, поэтому требуется от вас информация», – сообщил мэр в Telegram.

Напомним, что в Николаеве с понедельника, 9 мая, начнут подавать воду в трубы – до этого систему промоют речной водой.