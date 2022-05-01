Украина и Польша договорились о беспрепятственном проезде грузовиков с топливом

Украина и Польша договорились о свободном проезде грузовиков с топливом.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Страны договорились об отмене разрешений для всех компаний, осуществляющих международные перевозки топлива.

- Ракетные удары россии по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Цель команды Министерства инфраструктуры в этих условиях – полная либерализация международных грузовых перевозок для решения этой проблемы. Новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики, - сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Для въезда на территорию Польши перевозчикам горючего необходимо пройти регистрацию в интернете, заполнить форму нужно не позднее, чем за сутки до пересечения границы.