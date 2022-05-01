Марченко заявил, что погашать дефицит бюджета во время войны будут за счет грантов и кредитов

Украина завершила апрель с дефицитом государственного бюджета в 125 миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Министр финансов Украины Сергей Марченко во время совещания у президента заявил, что ежемесячный дефицит планируют погашать благодаря международным грантам и кредитам.
В частности, продолжаются переговоры о получении международных грантов в объеме 11 миллиардов долларов, из них 5 миллиардов долларов наше государство уже получило.
Марченко также сообщил, что в апреле поступления от налоговой и таможни составили 53 миллиарда гривен, что превысило ожидания. На май запланировано 57 миллиардов гривен поступлений.