Марченко заявил, что погашать дефицит бюджета во время войны будут за счет грантов и кредитов

Министр финансов Украины Сергей Марченко во время совещания у президента заявил, что ежемесячный дефицит планируют погашать благодаря международным грантам и кредитам.

В частности, продолжаются переговоры о получении международных грантов в объеме 11 миллиардов долларов, из них 5 миллиардов долларов наше государство уже получило.

Марченко также сообщил, что в апреле поступления от налоговой и таможни составили 53 миллиарда гривен, что превысило ожидания. На май запланировано 57 миллиардов гривен поступлений.