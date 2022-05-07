Украина на время военного положения ввела ограничения на экспорт гречки, ржи и овса

Экспорт продукции, дефицит которой возможен в Украине, во время действия военного положения будет ограничен. Уже ограничен экспорт гречки, ржи и овса.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

- В соответствующем решении правительства об обеспечении продовольственной безопасности в условиях военного времени заложена необходимость ежемесячно пересматривать балансы. Наше министерство это делает. И по тем позициям, где мы видим критическую ситуацию, мы будем ограничивать экспорт. Например, сейчас ограничен экспорт гречки, важной для хлебопекарной отрасли ржи, овса, — отметил Высоцкий.

Он также подчеркнул, что правительство мониторит ситуацию с продуктами, экспорт которых подлежит лицензированию. И не будет регулировать вывоз тех товаров, которых в Украине накопились значительные остатки.