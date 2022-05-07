Украина на время военного положения ввела ограничения на экспорт гречки, ржи и овса

Экспорт продукции, дефицит которой возможен в Украине, во время действия военного положения будет ограничен. Уже ограничен экспорт гречки, ржи и овса.
Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
- В соответствующем решении правительства об обеспечении продовольственной безопасности в условиях военного времени заложена необходимость ежемесячно пересматривать балансы. Наше министерство это делает. И по тем позициям, где мы видим критическую ситуацию, мы будем ограничивать экспорт. Например, сейчас ограничен экспорт гречки, важной для хлебопекарной отрасли ржи, овса, — отметил Высоцкий.
Он также подчеркнул, что правительство мониторит ситуацию с продуктами, экспорт которых подлежит лицензированию. И не будет регулировать вывоз тех товаров, которых в Украине накопились значительные остатки.
- Мы следим за ситуацию по тем позициям, на которые действует лицензирование экспорта, - это пшеница, сахар. Чтобы понимать, сколько их вывозится, и не давать вывезти больше, чем есть в избытке. Что касается, например, подсолнечного масла или кукурузы, которых у нас достаточно, здесь нет регулирования. Министерство фактически в ежемесячном режиме обновляет балансы и выносит на рассмотрение правительства вопросы того или иного регулирования, чтобы физически были доступны продукты прежде всего для потребления украинцами, — сказал заместитель министра.