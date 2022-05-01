Украина получит $1,5 миллиарда от Всемирного Банка для оплаты работы работников бюджетной сферы - Минфин

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

7 мая правительство решило создать делегацию от Украины для участия в переговорах с представителями Международного банка реконструкции и развития по заключению соглашения о финансировании проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

В апреле Всемирный банк предоставил предложение Украине для старта подготовки нового инвестиционного проекта по неотложной поддержке предоставления государственных услуг в Украине.

В рамках этого проекта при поддержке Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития Украина получит ссуду в размере 1,492 миллиарда долларов. Эти деньги будут направлены на возмещение расходов госбюджета для оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, на национальном и региональном уровнях.