В Турции заявили, что запасов газа в Черном море хватит всему миру на 45 лет

В турецких месторождениях вдоль побережья Черного моря есть энергетические ресурсы, чтобы удовлетворить мировые потребности в течение 45 лет.

Об этом заявил заместитель главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым, сообщает CNN Turk.

«Мы нашли газ, у нас газа 540 млрд кубометров. Но это только начало. В Черном море есть запасы энергии, чтобы удовлетворить мировые потребности на 45 лет. У нас огромное состояние. Его называют сероводород. Водород также является самым чистым газом будущего», - заявил он.

По словам Йылдырыма, месторождение сероводорода является сравнительным преимуществом Турции.

«Так что у нас есть эти ресурсы в крупных месторождениях вдоль побережья Черного моря. Это будущее сравнительное преимущество Турции», - добавил Йылдырым.

Ранее сообщалось, что ЕС введет полное эмбарго на российскую нефть через 9 месяцев.