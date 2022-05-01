Канада отменила для Украины все ограничения в торговле между странами, - Зеленский

Украина и Канада отменили все ограничения в торговле между странами сроком на один год.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который посетил Киев.

- Я благодарен Джастину Трюдо за визит в наше государство именно сейчас, в этот день. Мощный жест поддержки и веры в будущее нашего народа. Провели двухсторонние переговоры украинской и канадской делегаций. Договорились о расширении экономического и оборонного сотрудничества. Канада приняла чрезвычайно важное решение – отменить все барьеры в торговле сроком на один год. Спасибо Канада! Эта договоренность будет работать в интересах как украинского, так и канадского народа, - сказал Трюдо.