НКРЭКУ перечислит 359 миллионов гривен для помощи ВСУ

Кабинет министров направит 359 миллионов гривен неиспользованных средств энергорегулятора (НКРЭКУ) для помощи Вооруженным Силам Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Отмечается, что 7 мая правительство приняло распоряжение «Некоторые вопросы использования средств специального фонда государственного бюджета в 2022 году».

По инициативе НКРЭКУ документом предусматривается дополнительно направить остаток неиспользованных средств на сумму 359 миллионов гривен Минобороны по специальному фонду госбюджета на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения военной техники для нужд Вооруженных Сил.

«Раньше Верховная Рада Украины поддержала инициативу НКРЭКУ, приняв соответствующий закон, а президент Украины его подписал», - говорится в сообщении.

Напомним, что более 300 миллионов гривен для ВСУ украинцы собрали через Дію.