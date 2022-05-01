Польша поможет Украине преодолеть кризис с горючим – его смогут поставлять через два порта на Балтике

Польша поможет Украине преодолеть кризис с горючим и обеспечить дополнительные поставки нефтепродуктов через свои порты.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко по результатам встречи с вице-премьером Польши Яцеком Сасиным и министрами энергетики Литвы и Румынии, передает «Лига.net» со ссылкой на издание Wprost.

- Мы говорили о топливном кризисе. Обсудили, какими должны быть транспортные пути. Речь идет о поставках из портов Гданьск или Свиноуйсьце. Мы видим большую готовность со стороны Польши помочь нам решить этот топливный кризис, – цитирует издание Свириденко.

По словам Яцека Сасина, Польша может быть посредником для Украины.

- Есть такие прозаические трудности, как разная ширина пути между Польшей и Украиной. Поэтому нужна эффективная перегрузка транспортом, - сказал вице-премьер.

Он добавил, что польские компании, в частности, государственные, также готовы помочь Украине в восстановлении разрушенной войной энергетической инфраструктуры.