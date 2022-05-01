В США Палата представителей одобрила пакет поддержки Украины в рекордные $40 млрд

Палата представителей США одобрила масштабный пакет помощи, предусматривающий поддержку Украины на общую сумму около 40 миллиардов долларов. Документ поддержали 368 законодателей, 57 высказались против.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Теперь он поступит на рассмотрение Сената Конгресса.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что после того, как Палата представителей одобрила пакет, Сенат «примет быстрые меры», чтобы утвердить его и отправить на подпись Байдену.

Законопроект содержит увеличение финансирования полномочий президента с 5 млрд долларов, которые первоначально запрашивала администрация Байдена, до 11 млрд долларов. Финансирование полномочий президента по сокращению расходов позволяет администрации отправлять военную технику и оружие из запасов США. Это был один из основных способов оперативного обеспечения украинцев военной техникой.

Сначала президент США запрашивал у Конгресса 33 миллиарда долларов. Но законодатели намерены дополнительно выделить 3,4 миллиарда долларов на военную помощь и 3,4 миллиарда долларов на гуманитарные вопросы.

Начальный запрос Байдена в размере 33 миллиардов долларов для Украины должен был распределиться следующим образом: 20,4 миллиардов долларов направлялось в виде военной помощи, 8,5 миллиардов долларов – в виде экономической помощи и 3 миллиарда долларов – на решение гуманитарных вопросов и проблем глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, 9 мая Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине.