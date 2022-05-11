С 24 февраля бюджет Украины пополняется благодаря продаже военных облигаций, кредитов и финпомощи от других стран

Источниками финансирования государственного бюджета с начала полномасштабной войны рф против Украины являются военные облигации и помощь – всего за два месяца поступило 338 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Так, больше всего бюджет профинансировал Национальный банк - регулятор напечатал из-за выкупа военных облигаций 100 миллиардов гривен. Еще 65 миллиардов гривен поступило от продажи военных ОВГЗ другим инвесторам.

Также 41 миллиард гривен поступил от Международного валютного фонда в виде кредита.

От США, Италии, Дании, Норвегии, Австрии Латвий, Литвы и Исландии Украина получила средства в виде грантов, то есть безвозвратной помощи. Из общих суммы пособия в 338 миллиардов гривен (11,4 миллиардов долларов) Украина 45,5 миллиардов гривен получила именно в виде грантов.

Напомним, Марченко заявил, что погашать дефицит бюджета во время войны будут за счет грантов и кредитов.